Høgre-komité foreslår å forby ekteskap mellom søskenbarn

innenriks

Det går fram i eit forslag frå komiteen som utmeislar politikken til det største regjeringspartiet inn i valåret 2021.

– Hovudgrunngivinga for eit forbod mot søskenbarnsekteskap er at det vil forhindre negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, seier Sandra Bruflot i Høgres programkomité til VG.

Viss Høgre-landsmøtet våren 2021 går inn for eit forbod mot søskenbarnsekteskap, ligg det an til eit solid fleirtal for eit forbod i Stortinget. Både Ap og Frp har tidlegare gått inn for å forby søskenbarnsekteskap.

Oslo-politiet bad i eit brev til Oslo statsadvokatembete i juni om søskenbarnsekteskap blir forbode som eit ledd i kampen mot æreskriminalitet og sosial kontroll. Politiet meiner endringa kan gjerast i både ekteskapslova og utlendingslova.

I forslaget skriv Oslo-politiet mellom anna at eit slikt forbod «kan være et effektivt middel for å forebygge og bekjempe kriminalitet knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og mishandling i nære relasjoner».

Ifølgje tal frå Folkehelseinstituttet har 41 prosent av barn fødd mellom 1967 og 2010 med pakistanske foreldre, foreldre som er søskenbarn.

Tidlegare har òg kulturminister Abid Raja (V) stilt seg bak eit forbod mot søskenbarnsekteskap.

