Nofima: Dette vil eldre ete i 2030

Tysdag presenterer forskarar frå Nofima ein rapport som skal brukast for å forstå eldre sin motivasjon for val av mat og korleis sosial setting spelar ei viktig rolle for kva – og om – folk et.

Målet med studien har vore å identifisere kva behov som må dekkjast for å sikre at eldre har ein sunn og aktiv alderdom slik at dei kan få bu heime så lenge som mogleg.

– Aldringsprosessen fører til endringar som påverkar kosthaldet og matinntaket, seier seniorrådgivar Ida Synnøve Bårvåg Grini til NTB.

Ho nemner at smak kan opplevast annleis, motoriske evner kan gjere matlaging meir utfordrande, eteferdigheiter kan òg påverkast. Sviktande minne kan òg gjere at nokon gløymer om dei har ete.

Ikkje minst har einsemd vist seg å ha stor betydning. Mange eldre bur åleine, og mange som har mista nokon, kan miste motivasjonen til å lage skikkelege måltid berre til seg sjølv og ete dei mutters åleine.

Tallerken 2030

Grini og medforskarar Astrid Nilsson og Antje Gonera presenterer fem framtidsbilete som kan brukast som utgangspunkt for vidare innovasjonsarbeid.

Forskarane har stilt ulike aldersgrupper spørsmål for å finne ut kva dei trur er på tallerkenen til eldre i 2030, korleis maten kjem i hus, kvar og korleis maten blir innteken og kva hjelpemiddel som vil bli tekne i bruk.

– Funna våre viser at det er vanskeleg for dagens eldre å føreseie si eiga framtid. Sosiale nettverk, det å velje kva ein sjølv ønskjer å ete og å ha samtalar med andre menneske er det viktigaste for eldre. Dei er mest redd for einsemd og det å ikkje klare å handtere sin eigen kvardag, seier Grini.

Eldre i framtida er litt betre til å spå, medan den yngste aldersgruppa igjen har fleire innspel som til saman skisserer kva dei trur eldre vil – og ikkje vil – ete.

– Der er ingen radikale endringar å finne på tallerkenen, og eldre vil ikkje berre ha ei pille eller ein shot med fancy stoff, er to av konklusjonane

Medavgjerd

Rapporten trekkjer òg fram at det er viktig at eldre skal kunne ete og bestemme sjølv kva som skal vere på tallerken og når dei vil ete maten, altså ikkje berre få levert dagens rett tilpassa arbeidstida frå leverandøren.

For å kunne klare dette, er det sannsynleg at det trengst hjelpemiddel: Maten er i aukande grad persontilpassa frå produsentane mot individuelle helsebehov og leveringstenester blir meir fleksible.

Det blir òg tippa at menn i større grad enn før vil lære seg å lage mat på kurs skreddarsydd for dei, og at det vil bli vanlegare med kosthaldshjelp for eldre ved innkjøp.

Å gå ut og treffast til sosiale måltid er framleis noko som blir høgt verdsett, men i 2030 trur fleire at det kanskje vil vere like naturleg å møtast på ei digital plattform som å møtast fysisk, og slarve over lunsj og kaffi på skjermen.

Teknologisk bistand

Ikkje uventa, særleg etter koronaperioden, trur forskarane at digitale løysingar i 2030 har fått endå fleire brukarar blant dei eldre, teknologi som kan få dei til å føle seg sikrare og hjelpe dei å hugse.

Eit «tenkjande kjøleskåp» som passar på at ein ikkje handlar for mykje eller at mat som går ut på dato blir liggjande, blir òg nemnd som sannsynleg.

Samtidig er det ikkje nokon særleg true på at eldre kjem til å ha ein robot som hushjelp – det er framleis science fiction i 2030.

Fakta om eldrebefolkninga i Noreg

* Tydeleg aldring, lågare befolkningsvekst og dessutan fleire og eldre innvandrarar påverkar befolkningsutviklinga i Noreg.

* I 2019 var kvinnene som døydde i gjennomsnitt 82,2 år, medan mennene berre vart 76,5 år. Den vanlegaste alderen å døy ved, er betrakteleg høgare. Den var på heile 91 år for kvinner og 88 år for menn i 2019.

* Forventa levealder ved fødsel, som skil seg klart frå gjennomsnittleg alder ved død, har aldri vore høgare enn i 2019. For gutar er den 81,2 år, for jenter 84,7 år.

* I fjor var det ifølgje Statistisk sentralbyrås tal litt under 42.000 bebuarar over 67 år på institusjon i Noreg, nesten 24.000 eldre i omsorgsbustad.

* Det var i 2019 meir enn 800.000 personar over 67 år i Noreg, og nesten 200.000 heimebuande over 67 år fekk helsetenester og praktisk bistand.

* 3 av 10 over 80 år brukte heimehjelpstenester i 2019

* I 2030 vil det første gong vere fleire personar over 65 år enn barn i Noreg, og auken vil halde fram.

* Talet på personar som er 70 år eller meir, aukar frå dagens 670.000 til rundt 1,4 millionar i 2060. Talet som er over 80 år vil bli tredobla før 2060, talet som er over 90 år nær blir femdobla.

* Det er meininga at dei eldre skal bu heime så langt det lèt seg gjere og i så lita grad som mogleg trenge opphald på sjukehus eller institusjon.

* Blant heimebuande eldre som er sjuke, er førekomsten av underernæring tidlegare anslått til å vere rundt 10 prosent, medan underernæring hos pasientar i sjukehus og sjukeheim varierer mellom 10 og 60 prosent.

(Kjelde: Befolkningsframskrivinga juni 2020, SSB, «Vi blir stadig eldre» – SSB 2020 og Helsedirektoratet)

