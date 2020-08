Passasjer sikta for drapsforsøk etter trafikkulykke på E18

innenriks

Video frå dashbordkamera i to køyretøy og opplysningar frå vitne på staden gjer at politiet meiner det skilleg grunn til å mistenkje mannen, som var passasjer i bilen, for drapsforsøk, skriv Søraust politidistrikt i ei pressemelding.

– Av omsyn til etterforskinga kan vi ikkje gå ut med nærare detaljar rundt hendingsgangen, seier seksjonsleiar for etterforsking ved Grenland politistasjon Annie Sandersen.

Føraren av bilen er innlagd på sjukehus. Tilstand skal vere stabil, men han kan førebels ikkje avhøyrast.

(©NPK)