Studie avdekkjer når feilmedisinering oppstår på norske sjukehus

I 2016 og 2017 vart det registrert om lag fem tilfelle av behandlingsfeil knytt til medisinbruk kvar dag, nesten 3.500 tilfelle. Doktorgradsstipendiat Alma Mulac ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo skriv at minst 27 personar mista livet etter feilmedisinering og at 177 personar fekk alvorlege skadar, ifølgje Apotekforeininga.

Ho har avdekt at dei fleste feila knytte til feilmedisinering oppstår når medisinane blir delte ut til pasientane.

I studien sin har ho avdekt at farmasøytar ikkje er involverte i handteringa av medisinar på norske sjukehus. Her blir medisinane skrivne ut av ein lege og gitt til pasienten av ein sjukepleiar og utan kontroll frå ein farmasøyt. No tilrår ho at sjukehus i større grad nyttar farmasøytar og ein totrinnskontroll lik den som blir utført på apotek, når medisinar skal delast ut til pasientane.

– Farmasøytar har eit spesielt forhold til legemiddel, dei er veldig nøye med tal og utrekningar. Det er ingen andre helsepersonell som kan måle seg med farmasøytar på legemiddelekspertisen. Den kompetansen bør utnyttast betre for å styrkje pasienttryggleiken, meiner ho.

Ho viser til at alle medisinar som blir delte ut på apotek, først blir førebudde av ein apotekteknikar og sidan blir kontrollert av ein farmasøyt før pasienten får dei.

