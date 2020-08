Tajik krev sjølvransaking frå finansministeren

innenriks

Tajik har no sendt eit skriftleg spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner (H) der ho inviterer han til gå i seg sjølv etter bråket rundt tilsetjinga av finansmannen Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet (NBIM).

«Kva ser finansministaren at han burde gjort annleis i tida etter at han var informert om valet av ny leiar for NBIM 28. februar, dersom han hadde lagt rett lovtolking frå lovavdelinga til grunn i sin kontakt med Norges Bank fra fyrste stund?» skriv ho i spørsmålet.

Tajik var saksordførar for Stortingets behandling av tilsetjinga. Ho meiner det no er dokumentert at Sanner lenge la feil lovforståing til grunn i saka, og Tajik trur dette førte til at han var meir passiv enn han hadde trunge å vere.

– Det er ikkje lenger nokon tvil om at Jan Tore Sanners passivitet i denne saka hadde betydning for at det enda med å bli såpass dramatisk at ein einstemmig finanskomité på Stortinget var nøydd til å krevje handling, seier Tajik til NTB.

– Vi hadde ikkje trunge å hamne her, fastslår ho.

