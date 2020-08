innenriks

Utbrotet rammar bachelorutdanninga i økonomi- og administrasjon og grunnskulelærarutdanninga, skriv Bergensavisen.

– Vi har ikkje fått vite om det er fleire ramma fakultet enn dei to vi kjenner til frå før. Eg vil trur at nokre av dei nyaste tilfella tilhøyrer dei same fakulteta som dei det allereie var tilfelle ved, seier rektor Berit Rokne til avisa.

Utbrotet fører til at undervisninga føregår digitalt for dei to linjene.

(©NPK)