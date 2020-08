Utrekning: Tangen må betale 300 millionar kroner i formuesskatt

innenriks

Ei utrekning Aftenposten/E24 har gjort, viser at Tangen må ut med totalt 60 millionar kroner i formuesskatt i skatteåret 2020.

Dersom formuesskatten blir liggjande fast dei kommande fem åra, som åremålet hans varer, vil han betale rundt 300 millionar kroner i formuesskatt i denne perioden.

Dette er nærare 15 millionar kroner meir i året enn kva han måtte betalt dersom han hadde behalde pengane i fond. Årsaka er at aksjar og fondsdelar blir verdsett med 35 prosent rabatt når skatten skal reknast ut.

Tangen varsla måndag at han kjem til å selje seg heilt ut av hedgefondet Ako Capital, som han var sentral i å byggje opp. Dette for å fjerne alle eventuelle interessekonfliktar når han trer inn i rolla som ny sjef for oljefondet.

Årslønna på 6,65 millionar kroner som han får i den jobben, er langt frå nok til å vege opp for det han taper i formuesskatt og den eventuelle verdistigninga han kunne fått gjennom å ha pengane i fond.

– Han kjem til å få ei rente på rundt null prosent i året, slik rentene er på bankinnskot ute i Europa no, seier analysesjef Pål Ringholm i Sparebank1 Markets til Aftenposten/E24.

