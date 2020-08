Fleire tilsette skal få utbetalt sjukepengar frå Nav via bedrifta

innenriks

I ein del bedrifter har det tidlegare vore forskjellsbehandling mellom til dømes administrasjonen og produksjonstilsette. Under oppgjeret for frontfaget vart partane samde om at det frå no av skal vere likebehandling.

Dermed blir det slutt på ein forskjellsbehandling i mange bedrifter, skriv FriFagbevegelse.

Etter 16 dagar

Formuleringa som er teken inn i avtalen til partane, seier at «Bedriftene ikkje har tilgang til å forskjellsbehandle arbeidstakarar i bedrifta kva gjeld forskotering av sjukepengar».

Før lønnsforhandlingane kravde Fellesforbundet at alle arbeidstakarar skulle få forskotert sjukepengar frå bedrifta ved sjukdom. Mange opplevde å bli gåande utan pengar medan dei venta på utbetaling frå Nav

Likevel er det framleis sånn at 30 prosent av bedriftene framleis ikkje forskoterer sjukepengar når arbeidsgivarperioden på 16 dagar er over. Men praksisen gjeld då for alle som jobbar i bedrifta, og ikkje berre nokon.

NHO seier at det er 70 prosent av medlemsbedriftene deira som forskoterer sjukepengar.

Frontfaget og reiselivet

I dag er det frontfaget som set ei norm for alle dei andre lønnsforhandlingane som kjem etter. NHO understreka likevel før forhandlingane i år at semja ikkje legg føring for andre tema.

Bedrifter i reiselivet er blant bransjane som no er ramma hardt etter smittevernrestriksjonane.

– Formuleringa om forskotering av sjukepengar for nokre bedrifter er ei endring berre knytt til industrisemja. Det er viktig å understreke at mange bransjar står midt i ein veldig krevjande situasjon og opplever ei likviditetskrise, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid.

