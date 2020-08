Inga avklaring om CO2-reinsing

innenriks

Når forslaget til statsbudsjett blir lagt fram i oktober, skal regjeringa ta stilling til planane om fangst og lagring av CO2, såkalla CCS, i Noreg.

Men kva regjeringa går inn for, ville statsminister Erna Solberg (H) ikkje seie noko om då regjeringspartia møttest til budsjettkonferanse på kontoret til statsministeren onsdag morgon.

– No skal regjeringa diskutere det, sa Solberg til NTB.

Ho understreka at CO2-reinsing er eit stort prosjekt, og at det ikkje er sikkert prosjektet vil gi dei ringverknadene mange har håpa på.

– Det er ei utfordring å ta ei så stor avgjerd og bruke så mykje skattepengar på noko. Samtidig har det eit potensial i seg, sa statsministeren.

Planen har vore å fange CO2 frå eitt eller to industrianlegg i Noreg, for så å lagre CO2-en permanent under havbotnen.

Ei ekstern kvalitetssikring viste tidlegare i år at fangst og lagring av CO2 frå begge dei to industrianlegga som har vore med i vurderingane, vil koste 25,1 milliardar kroner over ti år. Statens del av dette er 22,2 milliardar kroner.

Viss eitt av dei to fangstanlegga blir skrota, kan kostnaden for staten ifølgje utrekningane blir pressa ned i 13,9 milliardar kroner.

(©NPK)