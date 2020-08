Kvar sjuande døde ærfugl var skadeskoten

innenriks

Dagsavisen skriv at funna vart gjorde då Norsk institutt for naturforsking gjorde røntgenfotografering av 94 døde fuglar samla inn i Vestfold, Telemark, Agder og Østfold.

– Dette vitnar om altfor ivrige jegerar. Det skal ikkje vere nødvendig at så mange som 14 prosent av ærfuglane blir skadeskotne. Skadeskyting skal unngåast, seier prosjektleiar Per Espen Fjeld i Statens naturoppsyn.

Det vart sett i gang grundigare undersøkingar etter at fleire hundre døde ærfuglar vart funne i april. Felles for dei var at dei var avmagra og utan flygedyktige musklar. Ifølgje forskarane er det gjort funn som kan tyde på at enkelte av fuglane vart skadeskotne fleire år tilbake i tid.

(©NPK)