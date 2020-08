Lovavdelinga: Jernbanekrangel kan avgjerast med alminneleg fleirtal

innenriks

Fjerde jernbanepakke er ei reform som vart vedteken i EU i 2016. Dei nye reglane inneber skjerpa krav om konkurranseutsetjing av togtilbodet. Samtidig får EUs jernbanebyrå ERA meir makt enn før. Sidan Noreg ikkje er med i EU, får landet ikkje stemmerett i byrået.

Eit viktig spørsmål i diskusjonane på Stortinget er om innlemming av jernbanepakken i EØS-avtalen inneber ei så stor styresmaktsoverføring til EU at Stortingets vedtak krev tre firedels fleirtal etter Grunnloven.

No har lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet konkludert med at styresmaktsoverføringa er såpass avgrensa at vedtaket kan treffast med alminneleg fleirtal.

Noreg kan medverke

Samferdselsdepartementet har vore av same oppfatning som lovavdelinga.

– Det er tryggjande for meg at Stortinget òg kan ta vurderinga frå lovavdelinga av forholdet til Grunnloven i betraktning. I Samferdselsdepartementet har vi vore opptekne av å vurdere dette grundig i arbeidet med lovforslaget, og no ser vi at lovavdelinga deler forståinga vår, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i ei pressemelding.

Lovavdelinga trekker fram at Noreg kan medverke under ERAs saksførebuing, og at Statens jernbanetilsyn kan treffe mellombelse tiltak viss det avdekkjer ein tryggingsrisiko gjennom tilsyn. I tillegg vil norske styresmakter framleis ta dei fleste avgjerdene på jernbaneområdet.

Blir truleg behandla i haust

Når jernbanepakken no skal innlemmast i EØS-avtalen, har regjeringa valt å bryte med den såkalla topilarstrukturen i avtalen. Den går ut på at Efta-landa Noreg, Island og Liechtenstein skal ha sitt eige kontrollsystem gjennom Eftas overvakingsorgan Esa og Efta-domstolen.

Gjennom den 26-årige historia til EØS-avtalen finst det berre ei handfull døme på tilsvarande avvik frå topilarstrukturen i avtalen. Viktige døme er godkjenning av legemiddel, godkjenning av kjemikaliar, typegodkjenning av flydelar og innføringa av EUs nye personvernreglar (GDPR).

Det er venta at Stortinget skal ferdigbehandle saka i haust. Tidlegare har Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund streika mot pakken.

Klageorganet til ERA blir EU-domstolen der Noreg ikkje har dommarar.

