Petroleumstilsynet kallar Equinors Johan Castberg-ansvarlege inn på teppet

innenriks

Produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet er under bygging i Singapore, men har møtt på ei rekkje utfordringar. Bygginga vart utsett på grunn av koronatiltak, og i juli vart det kjende at Equinor hadde oppdaga store problem med kvaliteten på sveisinga i skroget.

Møtet byrjar onsdag klokka 15, opplyser pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet (Ptil).

– Vi har kalla inn Equinors avdeling for teknologi, prosjekt og boring (TPD), som står ansvarlege for utbygginga av Johan Castberg-feltet, seier Midttun.

Equinor-leiinga skal gjere greie for korleis selskapet følgjer opp årsakene til problema som har oppstått, korleis dei vurderer tryggingsrisikoen og gjere greie for planlagde og iverksette tiltak for å sikre at prosjektet tek vare på tryggingsreglar.

Det var bransjeavisa Upstream som først omtalte saka. Avisa skriv at Ptil ikkje er fornøgd med informasjonen dei fekk frå selskapet på tidlegare møte 7. juni og 11. august. Tilsynet er mellom anna ikkje fornøgd med at dei fekk beskjed om problema svært seint. Dermed er fungerande konserndirektør for teknologi, prosjekt og boring Geir Tungesvik kalla inn på teppet saman med resten av avdelingsleiinga.

Fram til 10. august var påtroppande konsernsjef Anders Opedal i Equinor konserndirektør i TPD-avdelinga. Equinor seier til Upstream at Opedal ikkje vil delta på møtet sidan han har tredd ut av rolla.

(©NPK)