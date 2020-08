Raymond Johansen meiner påbod om munnbind kan vere klokt

innenriks

Tilrådinga om å bruke munnbind på kollektivtransport og i andre situasjonar der ein ikkje kan halde god nok avstand tredde i kraft for halvanna veke sidan i Oslo og Indre Østfold.

Det er likevel heilt opp til kvar enkelt å vurdere om situasjonen krev munnbind eller ikkje. Folkehelsestyresmaktene gjer inga måling av om folk sluttar opp om tilrådinga.

Oslos byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) har merka seg at det varierer ein del kor mange som følgjer oppmodinga.

– Eg synest det går sånn måteleg, seier Johansen til NTB.

Vurdere påbod

Han er derfor spent på korleis den vidare vurderinga frå regjeringa vil lyde. Det kan vere grunn til å sjå på moglegheita for eit påbod i visse situasjonar, meiner han.

– Eg trur det kan vere klokt med påbod. Eg trur det kan vere klokt å vurdere, seier byrådsleiaren.

Diskusjonen om munnbind vil vere med oss i lang tid, meiner byrådsleiaren. Men etter det han sjølv har observert, noterer han seg at bruken hittil er så-som-så. For mange kan munnbind opplevast som eit kraftig uttrykk om at faren ikkje er over, meiner han.

– Det kan vere ein psykologisk barriere å komme over, seier Johansen.

Tilrådinga om å bruke munnbind på kollektivreiser der folk står tett varer i utgangspunktet til måndag 31. august. Sjølv om Folkehelseinstituttet ikkje har konkludert om vidare tilråding, har dei varsla at det kan vere grunn til å behalde tiltaket ei stund til.

Aukar testkapasiteten

Byrådet i Oslo har fått mykje kritikk for at testkapasiteten i hovudstaden ikkje har vore god nok. Onsdag var Johansen til stades for å markere at teststasjonen ved Aker legevakt blir utvida.

I Oslo har ein no moglegheit til å teste 2,3 prosent av befolkninga i veka, og neste veke skal ein klare det nasjonale kravet om ein kapasitet på 5 prosent.

Helsebyråd Robert Steen seier det vil bli vurdert å opne fleire teststasjonar rundt om i byen frå rundt 15 i dag til 20–25 fasilitetar. Detaljane blir ikkje kjende før i slutten av neste veke.

Steen seier kapasiteten på koronatelefonen har vorte langt betre, men at det framleis er 500–600 samtalar som ikkje blir svart på kvar dag. Det kjem av at alle ringjer på same tid.

– Veldig mange ringar klokka 9 om morgonen. Vi ser at trafikken byrjar å gå ned allereie etter klokka 10. Så eg vil tilrå dei som ringjer, om å vente litt, seier Steen.

Teststasjonen på Aker er oppgradert frå éin til to filer for bilar. Det er òg sett opp eit tak over venteområdet for å skjerme folk frå vêr og vind. Men testinga vil føregå utandørs, også utover haust og vinter, stadfestar Johansen.

– Det blir kaldt. Folk vil stå beskytta medan dei ventar, men det blir kaldt, seier han.

Snudde om skjenketider

Samtidig er Johansen oppteken av mogleg smitterisiko ved at folk samlar seg til private festar. Han har bede regjeringa komme med ny vurdering av skjenkestopp som er innført ved midnatt.

– Vi meiner ein skal ta opp att skjenking inntil klokka 2.30, seier Johansen.

Så seint som i juni var det byrådsleiaren sjølv som trua med kortare skjenketider då folk stimla saman på pubar og barar etter at utelivet fekk opne igjen. Den gong sa han at han ikkje ville nøle med å innskrenke opningstidene – noko han no meiner er eit uklokt tiltak.

Årsaka til at han har snudd, er at biletet den gong var eit anna fordi næringa ikkje hadde så god kontroll, forklarer han.

– No er situasjonen annleis. Næringa har lært meir, men eg opplever at veldig mange har senka skuldrene litt for mykje. Det flyt ut i mykje større grad enn det gjorde då. Festinga held fram etter klokka 24, men i mykje mindre kontrollerte former, seier han.

(©NPK)