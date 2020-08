Regjeringa skjerpar krava til fagskular

innenriks

Ifølgje Aftenposten kjem forslaget etter at det utløyste debatt i fjor då Astrologiskole Herkules vart godkjend som fagskule i fjor.

Fagskular tilbyr korte, praksisnære og yrkesretta utdanningar som skal vere eit alternativ til universitets- og høgskuleutdanning. No sender Kunnskapsdepartementet forslag om endringar i fagskulelova ut på høyring.

– Vi må stille same krav til kunnskapsgrunnlaget ved fagskular slik vi gjer for universitet og høgskular, utan at vi skal gjere dei heilt like. Medan utdanningar ved universitet og høgskular skal vere forskingsbasert, skal fagskuleutdanningane vere praksisnære og byggje på yrkesfaglege prinsipp og standardar i dei bransjane studentane skal ut i, seier Henrik Asheim (H), minister for forsking og høgare utdanning.

Det blir òg foreslått å endre kravet til kor lang ei fagskuleutdanning må vere. Målet med det er å bidra til at det blir utvikla fleire relevante, kortare og meir fleksible tilbod som kan kombinerast med jobb og familie.

(©NPK)