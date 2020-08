Sanner åtvarar: Mindre rom for oljepengebruk

innenriks

Onsdag samla regjeringspartia seg til budsjettkonferanse på Statsministerens kontor i Oslo. Der skal rammene og hovudprioriteringane fastsetjast for regjeringsforslaget til statsbudsjett for 2021.

På eit pressetreff like før møtestart forsvarte finansminister Jan Tore Sanner (H) den ekstraordinært høge bruken av oljepengar i 2020. Ifølgje han var denne pengebruken nødvendig for å unngå ei djupare krise og endå fleire arbeidslause.

– Det var ei riktig investering, sa Sanner.

– Samtidig må vi òg sørgje for at når veksten etter kvart tek seg opp og arbeidsløysa går ned, så vil det òg vere mindre rom for å bruke like mykje av dei felles sparepengane våre, la han til.

Full stopp blir det likevel ikkje.

– Vi skal bruke det som er nødvendig for å styrkje økonomien og sørgje for at arbeidsløysa går vidare ned. Det er ein viktig del av ei trygg økonomisk styring.

