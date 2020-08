Sanner vil leggje fram ny krisepakke

innenriks

Det stadfesta finansministeren overfor NTB på ein pressekonferanse i forkant av budsjettkonferansen til regjeringa onsdag.

– Vi planlegg no for ein proposisjon som vil komme tidleg på hausten, fordi vi ser nokre behov som vi er nøydde til å møte òg for hausten 2020, sa Sanner.

Han la til at regjeringspartia samtidig lagar statsbudsjettet for 2021 i ein ekstremt uviss situasjon. Det kan derfor bli nødvendig med nye tilleggspakkar òg neste år.

– Bodskapen vår er klart. Dersom det er nødvendig å komme med nye tillegg også i løpet av våren 2021, så er vi klare til å gjere det, sa Sanner.

– Vi skal gjere det som er nødvendig for å styrkje norsk økonomi og sørgje for at folk skal ha ein trygg jobb å gå til.

