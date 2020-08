innenriks

Partane kom til semje like etter at meklingsfristen gjekk ut ved midnatt natt til onsdag, opplyser Fellesforbundet i ei pressemelding. Forbundet er fornøgd med å ha fått gjennomslag for auka minstelønn og fleire forbetringar i tariffavtalen.

– Vi har jobba for viktige krav som vil løfte både kompetansen, tryggleiken og økonomien for tilsette i denne bransjen, seier forhandlingsleiar Hege Espe i Fellesforbundet.

Semja omfattar 6.200 medlemmer i Fellesforbundet.

