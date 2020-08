Svenskane skal sikre Noreg koronavaksinar

innenriks

Helseminister Bent Høie (H) stadfestar overfor NRK at Noreg ikkje får kjøpe vaksinar gjennom EUs vaksineavtale. Men Sverige har fått dei andre medlemslanda i EU til å gi frå seg rundt 3 prosent av vaksinane sine så EØS-landa òg kan få kjøpe.

– Sverige kjøper inn meir dosar enn vi har rett til, for å selje vidare til Noreg og Island. Det er den praktiske måten vi løyser dette på. Det er på det reine at alle medlemsland har gått med på å dele av dosane sine, seier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til NRK.

EU-kommisjonen har inngått kjøpsavtale med legemiddelgiganten AstraZeneca, og forhandlar med tre andre produsentar om å kjøpe vaksinar til borgarane i unionen.

– Eg opplever veldig sikkerheit for at Noreg blir varetekne, men det krev ekstra arbeid frå Noreg si side, og at vi har gode venner i EU-systemet. Det er eit betydeleg arbeid som blir lagt ned frå norsk utanriksteneste no, seier Høie.

