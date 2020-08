Tabuprisen 2020 til grunnleggjaren av Psyktærlig

innenriks

Tabuprisen blir delt ut av Rådet for psykisk helse, som i grunngivinga for tildelinga i år skriv at Blindheim med arbeidet sitt har sørgde for at mange ungdommar har tilgjengeleg hjelp og støtte når dei strevar med psykiske belastningar, sjølvskading og sjølvmordstankar.

– Delen som rapporterer om psykiske plager i ungdomstida er høg, og vi veit at det er mange som slit. Takka vere Ingebjørg Blindheim og den utrøyttelege innsatsen hennar for å snakke med og snakke om problema veit vi i dag meir om kva desse ungdommane balar med og korleis vi kan få dei i tale, seier generalsekretær Tove Gundersen.

Mista mange

Blindheim forklarer på nettsida til organisasjonen Psyktærlig bakgrunnen for arbeidet.

– Vinteren 2016/2017 opplevde eg at ein av vennene mine la ut på Instagram at vedkommande skulle ta sitt eige liv. Veldig mange prøvde skaffe hjelp, men trass i det, overlevde ikkje personen. Det gjorde heller ikkje nærare 20 andre unge menneske eg hadde kjent som også hadde teke sitt eige liv, skriv ho, og legg til at samfunnet sårt trong ei plattform der menneske kontrollert kunne dele historiene sine og erfaring på ein måte som ikkje skader andre eller bidreg til vedlikehald av sjukdom.

– Eg sakna konstruktiv openheit som bidrog til å spreie håp, erfaring, kunnskap og å bryte tabu. I tillegg lova eg meg sjølv at eg skulle gjere alt i mi makt for å førebyggje sjølvmord.

Så starta ho Psyktærlig, som har vorte bygd ut frå snapchatkonto og vlogg til i dag å telje fleire ulike kontoar og sju personar med ulike roller i foreininga.

Opnar opp

Rådet for psykisk helse meiner Psyktærlig og Blindheim ved å bringe kunnskap om ulike skjulte nettverk ut i det offentlege rommet, har bidrege til ei samfunnsopplysning og openheit som vil redde liv.

Angst og depresjon er blant dei vanlegaste plagene blant ungdom og eit folkehelseproblem i Noreg. Ungdata-tala viser ein auke i sjølvrapporterte psykiske helseplager blant unge i Noreg, og i perioden 2011–2018 auka delen ungdomsskuleelevar plaga av depressive symptom frå 9,7 til 15,2 prosent.

Med bortimot alle barn og unge på sosiale medium og mobil, er digitale flater ein naturleg stad å søkje fellesskap og nettverk på.

– Men ein del av gruppene som blir oppretta der, kan vere skadelege og verke sjølvforsterkande på problemutvikling. Ingebjørg har jobba mykje med å treffe ungdommane innanfor rammer der dei kan og tør å uttrykkje problema sine, som Psyktærligs chat på Instagram og vlogg på Snapchat. Ho har vidare teke støyten med å varsle om negativ utvikling, lukka skadelege nettverk og eit stort udekt behov som hjelpeapparatet må møte på ein betre måte, seier Gundersen.

