Trettebergstuen meiner Giske får toppverv for tidleg

innenriks

Ho uttaler seg om saka til VG og TV 2 etter eit innlegg frå Ellen Reitan, som tidlegare var leiar i Trondheim AUF.

I innlegget på nettstaden Trønderdebatt tek Reitan eit oppgjer med ukultur i Trondheim og Trøndelag Ap og skriv det er «utallige situasjoner jeg burde varslet om».

– Det er skakande og vond lesing. Eg er glad for at dei som har opplevd slike ting, seier frå og rosar henne for det, seier Trettebergstuen til VG.

– Det at ho, og mange andre, no reagerer sterkt på at Giske får eit verv, understrekar det eg har uttalt tidlegare: Det er for tidleg. Det er lett for andre som ikkje har opplevd nokon ukultur sjølv å meine at ein skal leggje ting bak seg, men for dei som har stått midt i det, hatt negative erfaringar sjølv eller varsla, opplevast dette som eit nytt slag i trynet, seier stortingspolitikaren til TV 2.

Ein einstemmig valkomité innstilte denne veka tidlegare Ap-nestleiar Trond Giske som ny fylkesleiar i Trøndelag Ap. Valet skjer på årsmøtet i fylkeslaget til helga.

(©NPK)