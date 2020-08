Bergen kommune ønskjer gateleige for elsparkesyklar

innenriks

Førebels er det berre Ryde, som mot kommunens vilje, har starta opp med elsparkesyklar i Bergen.

Onsdag møttest representantar for kommunen og elsparkesykkel-aktørane elektronisk for å diskutere korleis elsparkesyklane kan fungere i Bergen utan at det går utover andre som ferdast i gatene, skriv Bergensavisen.

Møtet er ein del av eit pilotprosjekt der kommunen vil prøve å ta i bruk ei ny teknisk reguleringsløysing for å styre bruken av elsparkesyklar.

– Vi har ikkje bestemt oss for om vi skal avgrense talet på aktørar no, seier prosjektleiar Lars Ove Kvalbein til avisa.

Den såkalla el-løparhjulpiloten skal bestå av ulike testperiodar med etterfølgjande vurderingar og justeringar og vare fram til seinast april 2022.

For å kunne regulere aktørane vil kommunen mellom anna ta i bruk gateleige. Denne vil dei bruke til å straffe eller påskjøne dei ulike tilbydarane basert på parkering og der elsparkesyklane er.

Kommunen ønskjer å regulere dette gjennom eit digitalt system.

