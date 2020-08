Bustadprisfesten kan vere over i 2022

innenriks

Den ferske rapporten deira, Økonomiske utsikter, vart publiserte torsdag.

I mai vart Noreg medlem av nullrenteklubben saman med andre sentralbankar rundt om i verda som følgje av pandemien. Men for norsk økonomi er det betring igjen, og i juni justerte Noregs Bank opp utsiktene for økonomien og varsla at renta kunne bli auka i andre halvdel av 2022.

DNB anslår i rapporten at vi kanskje må vente ein renteauke allereie i mars 2022. Og i løpet av det året og 2023 vil renta skrittvis stige til 0,75 prosent. Samtidig blir det understreka at det er uvisse knytt til anslaget.

– Ein type risiko som vi står overfor er nye rundar med smitteverntiltak og fare for nedstenging som kan svekkje gjeninnhentninga i økonomien, seier makroanalytikar Oddmund Berg og seniorøkonom Kyrre Aamdal.

Ekspertane trur Noreg kan bli blant dei første sentralbankane som startar renteauken.

Festen over

Norske familiar har halde motet oppe og fått god inntektssikring, samtidig som både penge- og finanspolitikken har gitt full gass. Mange i befolkninga har fått ein betre finansiell situasjon på kort sikt. Renta har gått ned og ein har lågt forbruk som følgje av redusert tenestetilbod.

– Samtidig har bustadmarknaden klart å halde aktiviteten oppe, trass smitteverntiltaka. Dette er truleg forklaringa på at prisveksten har vore langt høgare enn normalt i mai, juni og juli, skriv Berg og Aamdal.

I juli var bustadprisen 4,9 prosent høgare enn same månad i fjor. Dei låge rentene gjer òg bustadmarknaden attraktivt som pengeplassering samanlikna med å setje pengar i banken.

– Gitt den låge renta og den relativt gode finansielle stillinga hushalda har nett no, trur vi bustadprisane vil halde fram med å vekse i godt tempo ut året og gi ein årsvekst på 4,1 prosent for 2020, seier ekspertane som meiner auken vil halde fram inn i 2021 med ein bustadprisvekst på 6 prosent.

– I 2022 trur vi at renta skal hevast, og det vil innebere at festen er over for denne gongen. I 2022 og 2023 anslår vi bustadprisveksten til høvesvis 3 og 2,5 prosent.

Lønningar

Årets lønnsoppgjer i frontfaget enda på ei ramme 1,7 prosent. Det såkalla overhenget er på 1,2 prosent. Det gir eit tarifftillegg på 0,3 prosentpoeng og dei resterande 0,2 prosentpoenga er for lokale tillegg og andre justeringar.

Det er svært lågt og kjem av tilbakeslaget i norsk og internasjonal økonomi. DNB anslår vidare at vi i 2021 vil få ein lønnsvekst på 2,5 prosent, som ein reallønnsvekst på 0,3 prosent, og deretter ein lønnsvekst som stig til rundt 3 prosent.

Talet på registrerte arbeidsledige gjorde eitt hopp då smitteverntiltaka slo inn 12. mars. Ei rekkje arbeidsstader som restaurantar og frisørar måtte halde stengt. Registrerte AKU-ledige auka mindre og saktare, sidan permitterte ikkje blir talt med før etter 3 månader.

Gjennom sommaren har tala for registrerte arbeidsledige falle.

– Vi trur arbeidsløysa vil halde fram med å falle etter kvart som fleire permitterte får komme tilbake på jobb, sjølv om smitteutviklinga den siste tid kan ha gitt noko forseinking i denne prosessen, heiter det i rapporten.

AKU-arbeidsløyse blir spådd å komme ned til 4 prosent i 2021 og stabiliserer seg i underkant av 4 prosent i 2022 og 2023.

Forbi det verste

Banken meiner at Noreg er forbi det verste. Etter kvart som samfunnet har vorte opna, har økonomien henta seg inn igjen.

I andre kvartal i år gjekk bruttonasjonalproduktet (BNP) ned med 6,3 prosent, som er det største fallet Statistisk sentralbyrå nokon gong har målt for eit kvartal. Det skjedde sjølv om Fastlands-Noreg auka med 3,7 prosent i juni.

– Veksttakten mot slutten av kvartalet var likevel god og indikerer at vi vil få god vekst i andre halvår av 2020. Vi estimerer at fastlands-BNP vil falle 3,9 prosent for året. Inn i 2021 vil truleg veksttakten minke noko, er anslaget.

Då kan norsk økonomi auke med 3,5 prosent, i 2022 3,2 prosent og 1,7 prosent i 2023.

