Døydde av covid-19 etter reise med Hurtigruten

innenriks

Belgiske Albert Facq var i mars på reise med hurtigruteskipet utanfor kysten av Storbritannia saman med kona si då han vart sjuk med magesmerter og dårleg matlyst, skriv Newsinenglish som er sitert av Nordlys.

Skipslegen om bord diagnostiserte mannen med magekatarr og akutt febersjukdom. Ved heimkomst til Belgia fekk Facq påvist smitte av covid-19, og han døydde 15. april. Han hadde då vore sjuk sidan 17. mars, som var den siste dagen av cruiset.

Til Nordlys stadfestar Hurtigruten at dei kjent med at ein tidlegare gjest døydde av covid-19 i april. Reiarlaget hadde fått vite at gjestene hadde vorte smitta av koronaviruset fleire månader etter cruiset då dei vende seg til Hurtigruten for å få refundert utgifter til utflukter som vart kansellerte under reisa. Smittesporing var då ikkje mogleg sidan informasjonen kom så lenge etter at cruiset var avslutta.

– Vi har kondolert på det djupaste til familien hans. Tankane våre går til familie og venner, skriv pressekontakt Tarjei Kramviken i Hurtigruten til avisa.

Reiarlaget skriv at dei er kjende med at Facq vart diagnostisert med noko anna enn covid-19 av skipslegen, men at det ikkje kan kommentere denne vurderinga no.

(©NPK)