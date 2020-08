Giske risikerer flaum av blanke stemmer

innenriks

– Den største frykta er at dette skal gå igjennom ved akklamasjon, seier Heidi Linge, leiar i Charlottenlund og Brundalen Arbeidarlag i Trondheim.

Ho fortel at skuffelsen var stor då valkomiteen i Trøndelag Arbeidarparti måndag einstemmig foreslo Trond Giske som ny fylkesleiar.

Den enstemmige innstillinga speglar ikkje stemninga i fylkespartiet, fastslår ho.

– Vi hadde håpa at det i alle fall skulle bli ei delt innstilling viss Giske skulle stå på topp, seier Linge.

– Vi har jobba veldig hardt for å få ei kvinne på topp.

Vil markere motstand

Som ein konsekvens av den einstemmige innstillinga tek ei rekkje kvinner i Trøndelag Arbeidarparti no til orde for skriftleg avstemming på fylkesårsmøtet laurdag.

Håpet er at dette skal føre til at delegatane står friare viss det kjem benkeforslag med ein motkandidat til Trond Giske som leiar for fylkespartiet.

Men kanskje vel så viktig er det at ei skriftleg avstemming vil gi delegatane ei moglegheit til å gi frå seg blank stemme og på den måten få vist misnøya si med innstillinga frå valkomiteen.

– Når valkomiteen no kjem med ei einstemmig innstilling, er det jo ingen andre for oss å stemme på. Då får vi ikkje gitt uttrykk for synet vårt, påpeikar Linge.

Også Namsos-ordførar Arnhild Holstad stiller seg bak kravet.

– Eg trur ein god del har behov for å markere at dei ikkje er samde i innstillinga, seier ho til NTB.

Giske sjølv har ikkje svart på NTBs førespurnader om saka.

Terskel på 20 delegatar

Fylkessekretær Jan Thore Martinsen forklarer at minst 20 delegatar må krevje skriftleg avstemming for at kravet skal gå igjennom. Alt i alt deltek rundt 280 delegatar på fylkesårsmøtet.

– Vi har eit forslag til forretningsorden som årsmøtet skal vedta ved starten på møtet. Og i forretningsordenen står det at ein kan krevje skriftleg avstemming ved personval. Det er vanleg i Arbeidarpartiet, seier Martinsen.

Holstad seier spørsmålet vart diskutert i Namsos onsdag, og det der var semje om å gå inn for skriftleg avstemming. Namsos har til saman sju delegatar på årsmøtet.

Gina Holmen Berre, som er kommunestyrerepresentant i Namsos, seier ho trur ei skriftleg votering vil gi eit riktigare resultat.

– Det er mange som har gitt tilbakemeldingar om at dei ikkje opplever at det er høgt under taket i Trøndelag Arbeidarparti, seier Berre.

– Derfor tenkjer eg at det kan vere ein god idé med ei skriftleg votering, seier ho.

Kontroversiell

I eit innlegg i Trønderdebatt denne veka gjekk Berre hardt ut mot innstillinga frå valkomiteen.

«Det opprører meg dypt at Giske er enstemmig innstilt som leder av Trøndelag Arbeidarparti. Han er ikke en leder jeg kan stå bak. Jeg håper årsmøtet kan enes om en leder som faktisk er samlende», skreiv ho.

Berre håpar no på eit benkeforslag på møtet på laurdag, slik at ho og andre Giske-motstandarar får eit alternativt namn å stemme på.

Giske gjekk av som nestleiar i Arbeidarpartiet i januar 2018 etter varslar om seksuell trakassering og upassande åtferd. Det har sidan vore vedvarande splitting internt om den vidare rolla hans i partiet.

Ifølgje Linge treng Trøndelag Arbeidarparti ein fylkesleiar som er meir samlande enn Giske.

– Eg meiner Giske er for kontroversiell. Han manglar tillit hos veldig mange, åtvarar ho.

(©NPK)