Giskes støttespelarar slår tilbake mot kritikken: – Han representerer grasrota

– Han er ein storleik i norsk politikk og har vore det i 25 år, seier leiar Lars P. Løkken i Steinkjer Ap til NTB.

Han er éin av dei som har vore støttande til innstillinga av Trond Giske som ny fylkesleiar i Trøndelag Arbeiderparti.

No forklarer han kvifor:

– Han representerer grasrota i partiet. Han er lyttande til dei utfordringane som finst, både i by og land. Og så er han ein god organisasjonsbyggjar og ein særs dyktig politikar, seier Løkken.

Mange Ap-politikarar som blir rekna som støttespelarar av Giske, steller seg rett nok tause. Påfallande få av dei NTB har kontakta torsdag for å få dei til å fortelje om kvifor dei vil ha Giske som fylkesleiar, har svart.

Løkken legg ikkje skjul på at Giske splittar partiet.

– Men har ein gjort nokon feil, så tek ein konsekvensen av det. Så skal ein få lov til å komme tilbake når ein har gjort opp for seg, seier Løkken.

– Så er det sjølvsagt ulike meiningar om når tida er inne for det.

– Mannen min på tinget

Per Kristian Skjærvik frå Indre Fosen Arbeiderparti meiner Giske no har sona straffa si.

– Trond er mannen min på tinget, sa han på NRK P2 torsdag morgon.

– Dei som eg representerer i denne saka, seier at Trond er den flinkaste politikaren vi har. Det er han som lyttar til oss i distriktet, og han som tek tak i saker for oss saman med dei andre stortingsrepresentantane frå Trøndelag. Det er han som gjer jobben for oss nede på Stortinget, og han er mannen vår opp mot den Oslo-makta som vi følar er i Arbeidarpartiet, heldt Skjærvik fram.

Ifølgje han er det klart at Giske «har gjort dumme ting».

– Men ein gong må det vere mogleg å bli tilgitt og få lov til å byrje på igjen.

– Fortener ein ny sjanse

VG har intervjua Arbeidarpartiets varaordførar i Meråker, Anne-Karin Langsåvold. Ho påpeikar at det er ei god stund sidan hendingane som førte til at Giske måtte gå av som nestleiar i Ap, og at han har beklaga.

– Eg meiner vi bør gi han ein ny sjanse. Vi må tenkje politikk framover, og eg meiner han er den beste kandidaten til å målbere Aps politikk både nasjonalt og for Trøndelagregionen, seier ho.

Giske gjekk av som nestleiar i Arbeidarpartiet i januar 2018 etter varsel om seksuell trakassering og upassande åtferd. Det har sidan vore vedvarande splitting internt om den vidare rolla hans i partiet.

– Nok er nok

Løkken seier seg samd i at det har eksistert ein ukultur i partiet som det no er behov for å rydde opp i, både i Trøndelag og nasjonalt.

Men partiet må òg komme seg vidare, understrekar han og viser til formaningane som Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre har komme med om å leggje personkonfliktane til side og vri søkelyset over på politikken.

– Eg håpar tida lækjer alle sår, og at vi kan byrje å sjå framover og ta inn over oss det Jonas Gahr Støre har sagt om at no må vi samle laget. Anten er du med oss, eller så er du mot oss. Og no må vi samle partiet. Vi må slutte å tenkje på personar. Det trur eg er eit godt signal frå partileiaren. Nok er nok, seier Løkken til NTB.

