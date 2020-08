Høgare dagpengesats ut året

innenriks

– Vi forlengjer den mellombelse dagpengeordninga ut året. Det gir større føreseielegheit for dei som får dagpengar, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

– Det har frå første stund vore klart at høgare dagpengesats er eit mellombels tiltak. Stortinget har vedteke at ordninga skal gjelde til 31. oktober, men vi har òg sagt at vi heile tida må vurdere tiltaka basert på korleis situasjonen utviklar seg.

Den mellombelse ordninga inneber at dagpengesatsen opp til 3G er høgna til 80 prosent. Utover dette er nivået på 62,4 prosent, som vanleg.

Det vil bli fremja forslag til budsjettvedtak for Stortinget slik at ordninga blir forlengd ut 2020.

– Sikrar tryggleik

Det har vore uro i opposisjonen for følgjene av å avslutte ordninga 31. oktober. Utspelet på torsdag frå regjeringa blir derfor godt mottatt av SV og Raudt, og dessutan arbeidstakarorganisasjonane YS og LO.

– Auka dagpengesatsar er med på å sikre tryggleiken og inntekta til dei som blir hardt ramma av smittetiltaka til styresmaktene, seier LO-leiar Hans Christian Gabrielsen til NTB.

Avklaringa på torsdag betyr at regjeringa forlengjer endå eitt av dei mest sentrale tiltaka som vart innførte då Noreg vart ramma av utbrot av koronavirus i mars og økonomien vart stengt ned. 14. august vart det nemleg klart at regjeringa vil utvide permisjonsperioden til 52 veker frå 1. november.

Store summar

Dei sosiale ordningane for å hjelpe vanlege arbeidstakarar gjennom krisa, er kostbare.

I revidert nasjonalbudsjett vart løyvinga til dagpengar, inkludert den særlege ordninga med lønnskompensasjon til permitterte, fastsett til omkring 53,6 milliardar kroner.

Samtidig vart det anslått at mellombels høgare kompensasjonsgrad isolert sett auka utgiftene med rundt 4,9 milliardar kroner.

Å utvide den forhøgde dagpengesatsen frå 1. november og ut året vil koste i underkant av 400 millionar kroner, anslår Arbeids- og sosialdepartementet på førespurnad frå NTB.

Isaksen understrekar at den viktigaste jobben til regjeringa ved sida av å handtere smittesituasjonen, er å ta vare på arbeidsplassar.

– Vi må skape meir og inkludere fleire. Derfor har vi både gitt stønad til næringslivet gjennom koronakrisa, men også gjort det enklare for mottakarar av dagpengar å få påfyll av kompetanse, seier han.

Ventar på dagpengar

Samtidig har følgjene av koronakrisa for arbeidsmarknaden fullstendig overvelda Nav.

Klassekampen skreiv 18. august at 67.000 personar framleis ventar på å få behandla dagpengesøknadane sine.

37.000 av desse fekk i sommar beskjed om at sakene deira har fått utsett behandling, ifølgje Isaksen. Desse sakene gjeld i all hovudsak personar som er tilbake i jobb.

– Arbeids- og velferdsetaten har informert meg om at desse sakene sannsynlegvis vil bli behandla i september. Av dei resterande 30.000 utgjer om lag 20.000 eldre saker som blir forventa ferdig behandla i august. Andre 10.000 er nye saker som er under behandling, seier Isaksen.