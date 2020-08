Politiet etterforskar geitetjuveri i Oslo

innenriks

Geita, som heiter Kaia, vart stolen tysdag eller onsdag. Den er to år gammal.

– Vi ser for så vidt ein samanheng her. Same gard har den siste månaden vorte fråstolen fleire dyr: I slutten av juli var det ein påfugl, og for rundt to veker sidan var det ein kanin, seier operasjonsleiar Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet har ingen konkrete mistenkte i saka. Det var tilsette ved garden som melde frå om den forsvunne geita.

Garden er ein besøksgard med gjerde og innhegning. Den ligg lett tilgjengeleg for folk.

