Prisane på flyreiser auka kraftig på grunn av koronatiltaka

innenriks

Billettprisane steig samla med 33,6 prosent samanlikna med same periode i fjor. Det viser tal frå tenesteprisindeksen for lufttransport, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Billettprisar for privatreisande steig meir enn for forretningsreisande, og prisen for innanlandske flygingar steig klart meir enn utanlandske flygingar.

Som følgje av stengde landegrenser og avgrensa innanlands reiseaktivitet grunna koronapandemien, vart flytrafikken kraftig redusert i andre kvartal, men tok seg noko opp i slutten av perioden, særleg i juni.

SSB peikar på at prisutviklinga er påverka av dei store endringane flyreisenæringa har og derfor vil vere hefta med større uvisse enn vanleg.

