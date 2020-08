SAS-kundar risikerer å få refusjon først ved nyttår

innenriks

Det kjem fram av eit brev frå flyselskapet til Luftfartstilsynet, som Dagens Næringsliv har fått innsyn i.

I juli bad tilsynet om ei forklaring frå SAS og Norwegian om korleis dei låg an med refusjonskrava. Årsaka var at selskapa gjekk frå å behandle refusjonskrav automatisk til å behandle dei manuelt då koronapandemien starta.

I svarbrevet anslår SAS at den summen selskapet hadde uteståande i refusjonskrav i midten av juli, blir anteken å vere utbetalt innan 31. desember 2020.

– Det knyter seg uvisse til anslaget. Det kjem av at vi set inn ei rekkje tiltak som blir venta å auke utbetalingstakten, mellom anna auka digitalisering av prosessane, testing av nye robotar og oppbemanning, samtidig som det framleis kjem inn nye krav etter kansellerte reiser, seier kommunikasjonssjef John Eckhoff.

Luftfartstilsynet meiner at flyselskapet ikkje har forklart godt nok kvifor det tek så lang tid og har bede om eit møte med SAS.

–Vi har forståing for den spesielle situasjonen dette er, men vi meiner òg at dette er eit arbeid som må prioriterast for å oppfylle rettane til forbrukarane, seier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Forbrukarrådet og Virke reiseliv er blant dei som har reagert kraftig på at flyselskapa ikkje har overhalde refusjonsfristen.

Svarfristen til SAS gjekk ut i førre veke, medan Norwegian har frist til 10. september.

(©NPK)