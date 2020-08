Trondheim vurderer tilbakeføring av areal til dyrka mark

innenriks

Det er politikarane i Trondheim som har bede kommunedirektøren komme med tilrådingar slik at kommunen kan oppfylle miljøforpliktingane sine. No må dei ta stilling korleis dei skal stille seg forslaga om å ta store areal dyrka mark som tidlegare vart regulert til bustadformål, og føre det tilbake til jordbruksland.

– Politikarane lokalt og på nasjonalt nivå har komme med ei ambisiøs bestilling om klimavennleg byutvikling som tek vare på dyrka mark. I saksframlegget har vi svart opp dette og viser med tre modellar ulike retningar for politikarane som no skal avgjere dette, seier byplansjef Ragna Fagerli til Adresseavisen.

Det mest radikale av dei tre forslaga er òg det som best stemmer overeins med bestillinga til politikarane, og går ut på å tilbakeføre 930 dekar med dyrkbar mark til jordbruksformål. Samtidig blir 346 dekar regulerte land sett på vent. Bustadpotensialet i arealet som blir foreslått ført tilbake utgjer 6.500 bustader eller omtrent 7 prosent av bustadpotensialet i kommunen. Framleis er det rom for at 6.000 bustader på 790 dekar regulerte område kan byggjast ut.

– Det er modell B som best svarar på dei ambisjonane som kommunen har og på dei krava som blir stilte til oss frå nasjonale styresmakter, seier byplansjefen.

