Éin av ti lèt seg teste på Oslo lufthamn

Det er Ullensaker kommune som har smittevernansvaret ved flyplassen og kommunen etablerte ein teststasjon for koronasmitte torsdag 13. august.

Etter nær to vekers drift og rundt 4.500 utførte testar, viser oppteljinga at 10 prosent av dei reisande vel å la seg teste. Talet på positive testar har vore stabilt sidan opninga. Av alle prøver som vart teke dei 10 første dagane, var rundt 0,5 prosent positive

– Det er interessant at så få som 0,5 prosent av dei som blir testa, har koronasmitte. Sjølv om talet ikkje gir eit fullgodt bilete, er det likevel ein indikasjon på at importsmitten frå utlandet via Oslo lufthamn er lågare enn det vi frykta. Delen positive testar er på omtrent same nivå som landstala siste vekene, seier fungerande kommuneoverlege Tom Sundar i Ullensaker.

Utanlandske statsborgarar utgjer 22 prosent av dei som har late seg teste, resten er heimvende nordmenn.

