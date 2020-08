Egmont nedbemannar – elleve mistar jobben

innenriks

Dei tilsette vart informerte om kutta på eit allmøte i bedrifta fredag, skriv Medier24.

– Endringane gir ein flatare struktur, og vi reduserer òg talet på leiarar med nesten 25 prosent, seier administrerande direktør Nina Vesterby i Egmont Publishing.

Dei tilsette meiner likevel at det ikkje er nødvendig å nedbemanne.

– Denne nedbemanninga er knytt opp til ei omorganisering, men som klubb ser vi ikkje at det er godt nok gjort greie for at det skal vere nødvendig å nedbemanne som følgje av dette, seier klubbleiar Alexander Berg til Medier24.

Også hausten 2018 kutta Egmont i staben, då med 29 stillingar.

Egmont er Noregs største utgivar av blad, magasin, teikneseriar og digitale tenester til vaksne, barn og unge.

(©NPK)