Finanstilsynet vil ikkje vidareføre dei auka fleksibilitetskvotane i bustadlånsforskrifta

innenriks

Formålet med den auka fleksibilitetskvoten var å styrkje moglegheita bankane hadde til å hjelpe bustadlånskundane sine gjennom ein krevjande periode.

No meiner Finanstilsynet og Noregs Bank at dei mellombels auka kvotane ikkje bør vidareførast i fjerde kvartal. Tilsynet meiner at det med eit svært lågt rentenivå er fare for at bustadprisane og hushaldsgjelda kan auke ytterlegare frå eit allereie høgt nivå.

Finanstilsynet meiner at det heller ikkje er behov for å vidareføre mellombelse unntak frå krava i forbrukslånsforskrifta for lån til personar som ventar på utbetaling av dagpengar frå Nav.

Finansdepartementet sende forslaget på høyring fredag. Høyringsfristen er 4. september.

(©NPK)