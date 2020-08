Forkjøling og bekymring for koronasmitte aukar i befolkninga

innenriks

Talet på husstandar i Noreg der nokon er forkjølte eller det blir mistenkt smitte av koronaviruset aukar veke for veke, viser ei ny undersøking frå Norsk koronamonitor gjort av Opinion.

Av 23.000 som har fått spørsmålet om nokon i husstanden er forkjølte og/eller det blir mistenkt at nokon kan vere smitta av koronaviruset, gir 18 prosent opp at det gjeld dei. Delen har ikkje vore høgare sidan i mars.

– Gitt at influensasesongen er rett rundt hjørnet blir det stadig vanskelegare for folk flest å skilje normal forkjøling frå mogleg koronasmitte, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Den første veka etter at Noreg stengde ned i mars, gav så mange som 35 prosent opp forkjøling i husstanden og/eller mistanke om smitte. Gjennomsnittet for heile månaden mars var 26 prosent, som så fall til 15 prosent i april, 13 prosent i mai og 10 prosent i juni.

– At talet på nordmenn som var forkjølte fall kraftig, kjem nok av at sosial avstand og nedstenging gjorde oss mindre sjuke generelt. Dette har no snudd, seier Clausen.

Ho trur òg at kunnskapsnivået om smittesituasjonen fram til sommaren gjorde stadig fleire trygge på at dei sjølv ikkje var koronasmitta. Men i sommar snudde det, der både forkjøling og bekymring for smitte auka i befolkninga.

