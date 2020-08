Høie seier nei til munnbindpåbod – utvidar tilrådinga for Oslo med éi veke

innenriks

Fredag kunngjorde helsestyresmaktene at munnbindtilrådinga i Oslo blir utvida med éi veke. Samtidig blir denne tilrådinga fjerna for Indre Østfold.

– I bu- og arbeidsregion Indre Østfold med kommunane Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvet og Marker er smittesituasjonen tilnærma normalisert. FHI og Helsedirektoratet har derfor vurdert at ein kan oppheve rådet om munnbindbruk i denne regionen, skriv FHI i ei pressemelding.

På koronapressekonferansen til helsestyresmaktene fredag, understreka helseminister Bent Høie at råda og reglane må vere godt grunngitt og knytt til smittesituasjonen.

– Vi treng til dømes ikkje bruke munnbind der det går an å halde avstand og kvar det er liten eller ingen smitte. Det gir ikkje meining å bruke munnbind på bussen i Fyresdal, ein kommune utan smitte og ofte med god plass på bussen. Men på offentleg transport til og frå Oslo gir det meining, sa Høie.

– Gjer kloke val

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i Oslo sa denne veka at det kan vere klokt å innføre påbod om munnbind i visse situasjonar. Høie avviser likevel at det er aktuelt med påbod.

– Det er rett og slett fordi vi ønskjer at folk gjer kloke val sjølv. Og det verkar som om folk stort sett gjer det, sa Høie på spørsmål frå NTB på koronapressekonferansen på fredag.

Høie meiner at ved å innføre eit påbod kjem spørsmåla om kven som skal kontrollere forbodet og kven som skal straffe. Kvar situasjon må òg konkret blir vurdert.

– Hovudregelen er å halde ein meters avstand og det er det mogleg å gjere i kollektivtrafikken, sa Høie, som meiner det ikkje er forholdsmessig å bruke lov for å få folk til å bruke munnbind i Oslo.

Folkehelseinstituttet samlar no inn erfaringane med å bruke munnbind og kan seie meir om korleis dette har fungert i praksis når dei har fått samanfatta erfaringane.

Ikkje nødvendig i Bergen

Tilrådinga for Oslo gjeld no fram til 6. september, men ho kan bli ytterlegare utvida. Høie understrekar likevel at ho ikkje gjeld alle:

– Barn som går på barneskulen, og dei som er yngre enn dette, blir framleis ikkje tilrådde å bruke munnbind. Og barn under to år, skal ikkje bruke munnbind i det heile, sa Høie.

FHI og Helsedirektoratet har òg vurdert situasjonen i Bergen, men meiner at det ikkje er nødvendig å gi tilråding om munnbindbruk der fordi utbrotet ser ut til å vere avgrensa og smittepresset ikkje ser ut til å vere aukande i den generelle befolkninga.

– Framleis er avstand den viktigaste faktoren for å førebyggje smitte. Munnbind erstattar ikkje andre smitteverntiltak, understrekar Line Vold ved Folkehelseinstituttet.