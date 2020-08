Isaksen kallar partane i arbeidslivet inn til møte om heimekontor

innenriks

I ein e-post til Dagens Perspektiv skriv statsråden at han vil ta initiativ til ein gjennomgang av regelverket.

– Vi ønskjer no å setje i gang eit arbeid for å sjå på om reglane knytt til heimekontor bør endrast, og vil snarleg invitere partane til eit møte om nettopp dette, seier Isaksen.

Han peikar på at dagens regelverk er nesten 20 år gammalt, og at det truleg er modent for ei oppdatering. Det har mellom anna koronautbrotet aktualisert.

Overfor avisa stadfestar LO at dei torsdag fekk ein invitasjon til eit møte i Arbeids- og sosialdepartementet i september om heimekontor. Dei ønskjer møtet velkommen. Det gjer òg NHO.

