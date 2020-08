Mistanke om skrantesjuke hos villrein i Rondane

innenriks

All villrein eldre enn eitt år som blir felt under jakt, blir sjekka for skrantesjuke. Veterinærinstituttet varsla Mattilsynet om at innsende prøver frå ein bukk som vart felt 22. august, gav utslag på dei innleiande testane.

Mattilsynet opplyser at dei er i kontakt med jegeren. Rutinemessig vil alle delar av eit hjortedyr som testar positivt for skrantesjuke blir samla inn for prøvetaking og destruksjon. Sjukdommen er dødeleg for hjortedyr, men har aldri smitta til menneske, verken frå dyr eller kjøtt.

Tidlegare er det funne klassisk skrantesjuke hos villrein på Nordfjella og atypisk skrantesjuke på elg og hjort ulike stader i landet.

Sidan 2016, då den alvorlege dyresykdommen for første gong vart påvist hos villrein og elg i Noreg, er over 100.000 hjortedyr testa for skrantesjuke. Vinteren 2017/2018 vart det skote over 1.400 villreinar i Nordfjella i håp om å utrydde sjukdommen.

