Munnbindtilråding blir forlengt med ei veke i kollektivtrafikken i Oslo

innenriks

Regjeringa bestemde 14. august å tilrå bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikkje er mogleg å halde ein meters avstand til andre passasjerar i Oslo og i Indre Østfold. No er tilrådinga forlengt for ytterlegare ei veke for Oslo, men ikkje i Indre Østfold.

– I bu- og arbeidsregion Indre Østfold med kommunane Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvet og Marker er smittesituasjonen tilnærma normalisert. FHI og Helsedirektoratet har derfor vurdert at ein kan oppheve rådet om munnbindbruk i denne regionen, skriv FHI i ei pressemelding.

FHI og Helsedirektoratet har òg vurdert situasjonen i Bergen, men meiner at det ikkje er naudsynt å gi tilråding om munnbindbruk der fordi utbrotet ser ut til å vere avgrensa og smittepresset ikkje ser ut til å vere aukande i den generelle befolkninga.

– Framleis er avstand den viktigaste faktoren for å førebyggje smitte. Munnbind erstattar ikkje andre smitteverntiltak, understrekar Line Vold ved Folkehelseinstituttet.