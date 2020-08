Norwegian-kundar skal få tilbake pengane innan to månader

innenriks

– Vi ser på løysingar saman med reisebyråa. Det eg kan seie i dag, er at vi ser på ei løysing som gjer at dei kundane som har krav på refusjon, som er mange, dei kjem til å få det i september og seinast oktober, seier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian til NRK.

Tusenvis av kundar ventar framleis på å få tilbake pengane for kansellerte flyreiser med flyselskapet. Schram seier til kanalen at han har stor medkjensle med kundane og for frustrasjonen dei kjenner på.

Forbrukardirektør Inger Lise Blyverket lèt seg likevel ikkje imponere over at Norwegian no har sett ein oppgjersdato. Ho seier at Forbrukarrådet forventar at Luftfartstilsynet og samferdselsdepartementet sørgjer for at dette ikkje kan skje igjen.

