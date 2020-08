Oslo-politiet rustar seg før Sian-markering

innenriks

Både uniformert og sivilt politi skal vere til stades, og Oslo-politiet har «skarpe ressursar» i bakhand i tilfelle situasjonen eskalerer, opplyser politiadvokat Kai Spurkland på kontoret til politimeisteren i Oslo til Nettavisen.

– Sian har ei provoserande form og eit omtvista bodskap, noko som gjer det meir krevjande for politiet å handtere dette, men oppgåva vår er å leggje til rette for at dei skal kunne avvikle den varsla markeringa si, seier Spurkland.

Sist helg vart Lars Thorsen, leiaren for Sian – Stopp islamiseringen av Norge – frakta blødande vekk av politiet etter å ha vorte angripe av rasande demonstrantar på Festplassen i Bergen. Tre personar er sikta for kroppskrenking, medan 18 personar blir etterforska for steinkasting og ordensforstyrring, ifølgje Bergens Tidende.

Spurkland oppmodar både demonstrantar og motdemonstrantar til å ytre seg innanfor spelereglane under markeringa på laurdag. Vold og skadeverk er ikkje greitt, og det er heller ikkje tillate å hindre andres ytringar, påpeikar han.

Sian-leiar Lars Thorsen avviser overfor Nettavisen at dei er ute etter å provosere og skape bråk, men seier at han laurdag vil gjenta fråsegnene frå førre helg der han kalla grunnleggjaren til islam Muhammed ein falsk profet. Han synest heller ikkje at dei har hatt ein god dialog med politiet før markeringa på laurdag.

I sommar har det òg oppstått uro i samband med Sian-markeringar på Furuset og Mortensrud i Oslo. På Furuset 15. august måtte politiet gripe inn mot rundt 50 motdemonstrantar. I juni vart Thorsen møtt av ei skur av tomatar, egg, kasserollar og flasker då han skulle tale på Mortensrud.

