SSB: Botnen kan vere passert i arbeidsmarknaden

Frå og med april var det ein stor nedgang i talet på jobbar her i landet som følgje av koronakrisa. Pilene heldt fram med å peike nedover dei neste månadene, men tala for juni og juli tyder på at nedgangen er i ferd med å minke, viser førebelse tal frå ein eksperimentell månadsstatistikk frå SSB.

For juni og juli ser jobbfallet ut til å ha stabilisert seg på rundt 5 prosent, samanlikna med same månader i 2019.

Det er likevel store forskjellar mellom bransjane. Innan overnatting og servering forsvann nesten kvar fjerde jobb, 23,8 prosent, frå juli i fjor til juli i år.

