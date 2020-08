Sanner ville endre Tangen-vurdering

innenriks

Det viser e-postkontakten mellom Finansdepartementet og advokatfirmaet Arntzen de Besche, skriv Klassekampen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har fått kritikk for å hyre inn eit eksternt advokatfirma då han ville vite om departementet hadde høve til å gripe inn i tilsetjinga av Nicolai Tangen som oljefondssjef. Dette gjorde han i staden for å be lovavdelinga i Justisdepartementet om å vurdere saka.

Medan advokatfirmaet konkluderte med at Sanner ikkje kunne gripe inn, kom lovavdelinga til motsett konklusjon då dei seinare òg vart spurde. Det var denne konklusjonen regjeringa til slutt la til grunn.

Sletta setning

NTB har fått innsyn i all korrespondanse mellom departementet og advokatfirmaet i saka.

Eitt av breva viser at departementet kom med 15 endringsforslag og kommentarar til utkastet til advokatfirmaet kvelden før utgreiinga skulle leggjast fram.

Det sentrale spørsmålet i utgreiinga var om regjeringa kunne instruere sentralbanken.

Mellom anna reagerte departementet på denne setninga, om mandatet for forvaltninga av Oljefondet (SPU).

«Mandatet inneholder regler som gjelder forvaltningen av midlene i SPU og om organisatoriske forhold. Departementets adgang til å gi instrukser gjelder således også organisatoriske forhold».

I den endelege versjonen vart setninga sletta.

– Lukte ut feil

– For oss som oppdragsgivar er det viktig at det ikkje er faktafeil eller uklarleikar i teksten. At vi får moglegheit til å lese gjennom utkast, gir oss høve til å stille eventuelle spørsmål for å sikre at utgreiinga svarer godt på oppdraget, seier kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet til Klassekampen.

Advokat Sven Iver Steen i Arntzen de Besche, som står bak utgreiinga, skriv følgjande:

«Det var viktig for oss å få luket ut eventuelle feil i faktum eller andre uklarheter, og utkast til utredning ble sendt til departementet slik det er vanlig også i andre oppdrag, før endelig versjon av utredningen ble sendt til departementet».

– Høgt prioritert

Finansministeren har grunngitt bruken av eit eksternt advokatfirma med at det ville ta betydeleg lenger tid å bruke lovavdelinga. Då han først bad lovavdelinga om ei vurdering, leverte dei neste dag. Oppdraget han gav Arntzen de Besche Advokatfirma var likevel litt meir omfattande enn det han gav lovavdelinga.

Ekspedisjonssjef Ketil Bøe Moen skriv i ein e-post til NTB at tidsbruken på slike tolkingsutsegner kjem an på kompleksiteten i spørsmåla og «kor høgt arbeidet blir prioritert blant andre viktige oppgåver».

– Generelt vil lovavdelinga prioritere spørsmål knytt til saker som er til behandling i regjeringa eller Stortinget og der det er behov for rask avklaring, skriv han.

Sanner har sagt til Klassekampen at han ikkje ville gi oppdraget til lovavdelinga fordi han ønskte å skjerme dei frå helgejobbing.

Spørsmål om betaling

SVs Kari Elisabeth Kaski har bede finansministeren svare Stortinget på kor mykje departementet har betalt for utgreiinga til advokatfirmaet og om han synest det var vel anvende pengar.

Sanner hadde fredag ettermiddag ikkje svart.

NTB sende måndag ei rekkje spørsmål til Finansdepartementet om advokatoppdraget, mellom anna om kor mange timar som vart fakturerte, men har førebels ikkje fått svar. Departementet opplyser at dei har «ekstremt mye å gjøre for tiden» og at ting derfor tek lang tid.

– Fleire av spørsmåla dine veit vi heller ikkje svaret på før vi får fakturaen frå advokatfirmaet. Det har vi førebels ikkje fått, skriv kommunikasjonssjef Wålen i ein e-post.

