Sikta etter Sian-demonstrasjon seier dei angrar

Sian-leiar Lars Thorsen måtte sy tre sting etter angrep frå demonstrantar som tok seg over politisperringane. To av dei tre som er sikta har snakka med Bergens Tidende.

Alle er frå Midtausten, og er i slutten av tenåra og tidleg i 20-åra. Dei fortel at dei kjende godt til organisasjonen frå før.

– Vi har sett Sian-leiaren har brent koranen og slike ting, seier ein 19-åring som også er sikta for kroppskrenking.

Dei fortel at dei vart oppmoda av personar i moskeen om ikkje å delta i demonstrasjonen. Ingen av dei seier dei hadde planlagt å ta seg over gjerdet, kaste stein eller egg, eller å angripe Sian-leiaren. Det endra seg ei stund etter at Thorsen hadde gått på talarstolen.

– Han sa grufulle ting om islam og Koranen. Vi synest det er vanskeleg å forstå kvifor det er lov å seie slike hatefulle ting. Vi ville stoppe han. Men det gjekk altfor langt, seier 19-åringen.

I ein video NTB scanpix tok opp under demonstrasjonen går det fram at angrepet på Sian-leiaren skjedde rett etter at Thorsen omtalte Muhammed som ein «falsk profet». Det same har eit vitne stadfesta til VG.

I alt 18 personar blir etterforska av politiet etter hendinga, mellom anna for kasting av stein og ordensforstyrringar. Nokre er sikta for fleire forhold.

