Tilsette i SAS skeptiske til basenedleggingar

Nedlegginga betyr at 92 kabintilsette og 55 pilotar ikkje lenger kan starte arbeidsdagen heimanfrå, men må reise til Oslo for å byrje arbeidsdagen.

Nyheita om avviklinga av basane vart lagt fram for dei tilsette måndag, og ifølgje E24 grunngir SAS-leiinga nedleggingane med økonomiske omsyn som vart forsterka av koronasituasjonen.

– Det å forklare nedlegginga med behov for å kutte kostnader held ikkje. Det er ikkje det saka handlar om heller. Dette er ein vilja politikk frå SAS-leiinga, seier leiar i SAS Noreg kabinforeining, Martinus Røkkum, til Parat24.

Han meiner det er innlysande at tilsette som overnattar på Sola og Værnes og kan gå rett på jobb, er ei billegare løysing enn at dei må fly til Oslo først.

Leiar Jan Levi Skogvang i SAS Noreg flygarforeining meiner på si side at SAS medvite har motarbeidd basane i alle år ved å ikkje sørgje for at dei har vorte tilstrekkeleg oppbemanna.

Pressesjef John Eckhoff i SAS avviser påstandane og seier at selskapet meiner at dei to basane ikkje har vore lønnsame på mange år, og at koronasituasjonen har forverra dette ytterlegare.

