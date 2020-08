UD stadfestar: Russland utviser norsk diplomat

innenriks

– Dette er heilt grunnlaust. Diplomaten vår har ikkje brote nokon reglar og har opptredd heilt og fullt innan rammene for diplomatisk verksemd. Noregs utvising av ein russisk diplomat er knytt til spionasje-etterforskinga og er grunngitt med at han har utført handlingar som ikkje er passande med rolla som diplomat, seier pressevakt Guri Solberg til TV 2.

Utvisinga kjem etter at Noreg førre veke utviste ein russisk diplomat etter arrestasjonen av ein nordmann som no er sikta for spionasje.

Russland protesterte på utvisinga, og den russiske ambassaden i Oslo meinte Politiets tryggingsteneste (PST) hadde arrestert diplomaten utan grunn.