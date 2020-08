Venstre-komité foreslår å korke taxfree-salet

innenriks

– Venstre har ikkje for vane å gi Kristeleg Folkeparti ei handsrekking i alkoholsaker, men her er vi samde i sak, seier Unge Venstre-leiar og medlem i programkomiteen Sondre Hansmark til Vårt Land.

Måndag sa Erik Lunde, leiar i KrFs programkomité, til Vårt Land at tida er inne for å avvikle ordninga, som Noreg er åleine om i Europa.

Dermed vil to av tre regjeringsparti stansa billegsalet av alkohol og tobakk på flyplassane. Salet står for rundt 10 prosent av det norske konsumet av brennevin, vin og sterkøl her i landet, ifølgje tal frå Folkehelseinstituttet.

Statlege Avinor, som driv det meste av flyplassane i Noreg fekk i fjor inn totalt 2,9 milliardar kroner frå salet av taxfree-varer. Mykje av inntektene blir brukte til å halde oppe kortbanenettet i Noreg.

Hansmark, som tilhøyrer fleirtalet i den 13 medlemmer store komiteen, seier det er «fullstendig bakvendt» at folk skal få kjøpe billeg alkohol berre fordi dei reiser ut av landet med fly.

– Folkehelseinstituttet opplyser at staten går glipp av 3,7 milliardar avgiftskroner fordi nordmenn kan handle taxfree, seier Hansmark.

Det same forslaget vart eit stridstema på Venstres landsmøte i 2017, men då sa partiet nei til å avvikle ordninga.

