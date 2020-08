Kampen om heiltid blir nøkkeltema i oppgjeret i offentleg sektor

innenriks

Det er oppsummeringa Fagforbundets leiar Mette Nord legg fram før stat og kommune tek fatt på oppgjeret denne veka.

Men oppgjeret i år er eit hovudoppgjer, og det gir moglegheit til å forhandle om andre forhold enn lønn. Nord peiker ut kampen for heiltidsstillingar.

– Vi har jobba med heiltidskultur i mange år, men det går så inderleg treigt, seier ho til NTB.

Forbundsleiaren viser til at sju av ti av dei som jobbar brukarnært og i turnus innanfor helse og omsorg, jobbar deltid. Mange har berre små stillingsprosentar. Også i skule, barnehage, SFO og reinhald er det ein betydeleg deltidsdel.

Vil snu bevisbyrda

Sjølv om det har vore stor merksemd rundt spørsmålet i årevis, er det framleis overvekt av deltid når kommunane kunngjer stillingar, ifølgje Nord. Dessutan bruker gjennomsnittskommunen nesten hundre årsverk på ekstravakter for å fylle opp hol i arbeidsplanar og turnus, påpeikar ho.

– Då er det ein underdimensjonering i talet på årsverk. Det er for låg bemanning i utgangspunktet, seier ho.

Fagforbundet meiner kommunane må bli pliktige til å lyse ut heiltidsstillingar. Dersom det ikkje lèt seg gjere, skal dei måtta bevise at det ikkje er behov for meir arbeidskraft.

Argumentet er at meir heiltid er bra for alle: For den tilsette, som får heiltidslønn og føreseielegheit mellom arbeid og fritid, for brukarar, pasientar og pårørande, som får færre å stelle seg til, og for arbeidsgivaren, som slepper styr med vaktlister, betre informasjonsflyt fordi dei tilsette oftare er på jobb og moglegheit for å byggje opp betre fagleg miljø.

Mindre pengar på bordet

I februar var forhandlarane til arbeidstakarane sterke i trua på at oppgjeret i år ville bli godt og at det ville vere rikeleg med handlingsrom. Det teikna seg eit bilete av ein vekst på 3,6 prosent, ifølgje det dei hadde rekna seg fram til.

– Då hadde vi verkeleg kunna svinge oss litt meir. Vi kunne gått inn i lønnsstrukturen og kunna prioritere på ein heilt annan måte, seier Nord.

Då koronaen ramma, måtte lønnsoppgjeret utsetjast. For ei dryg veke sidan vart forhandlingane i frontfaga landet, og – nesten eit døgn på overtid – vart partane samde om ei ramme på 1,7 prosent. Offentleg sektor vil neppe utfordre dette.

– No er det viktig at det blir opplevd rettferdig for alle som har bidrege i stort til både å verne einskildmenneske, men også samfunnet, seier Nord, som leiar forhandlingane for LO Kommune.

Ikkje verd det

Opphavleg låg det an til at ein relativt stor del av potten skulle gå til lokale forhandlingar, men det blir truleg droppa.

– Dette oppgjeret er ikkje av ein sånn karakter at det er verd arbeid ein set i gang. Vi foreslår at alt blir gitt sentralt. Det er lite å dele på, slik at ein hovudsakleg gir alt som generelt tillegg, seier ho.

Lønnsforhandlingane i staten startar førstkommande tysdag, og torsdag følgjer oppstart for kommunane. Partane har frist til 15. september med å komme til semje.

Inga særbehandling

Nord er ikkje med på tanken om at enkelte grupper som har stått på ekstra i samband med pandemien, skal få eit ekstra lønnsløft.

Sjukepleiarforbundet har til dømes meint at medlemmene deira burde få meir etter ei ekstraordinær tid. Nord meiner derimot at det er mange som måtte yte utover det vanlege og kaste seg rundt for å få samfunnet til å fungere dei siste månadene.

– Det å peike på éi yrkesgruppe er ikkje løysinga. Her må ein honorere heile laget, seier ho.

