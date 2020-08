Ap-partisekretær kallar prosessen i Trøndelag kritikkverdig

innenriks

Overfor NRK understrekar partisekretæren at ho tek atterhald om at det som har komme fram, er riktig, sidan ho sjølv ikkje var til stades under møtet til valkomiteen.

– Eg synest den prosessen som er avdekt og det vi vart vitne til på årsmøtet, er kritikkverdig, seier Stenseng.

– Eg er oppteken av at påstandar om uakseptabel åtferd eller eventuelle spørsmål om varsel mot ein person, ikkje er noko ein valkomité skal handtere. Det må takast gjennom det riktige organet, som er partikontoret, legg ho til.

Under årsmøtet på laurdag i Trøndelag Ap vart Ingvild Kjerkol valt til leiar av fylkespartiet med 156 mot 75 stemmer. Ho vann over Marit Bjerkås, som rett i forkant av årsmøtet vart innstilt av ein einstemmig valkomité.

Det skjedde etter at tidlegare Ap-nestleiar Trond Giske vart vraka.

(©NPK)