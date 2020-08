Kjerkol: – Vi skal byggje ein trygg partikultur

innenriks

– Vi har hatt ein kultur for å vere saman heile døgnet, om du er heilt fersk i partiet eller om du har vore med eit heilt liv og vore statsråd og hatt veldig framståande posisjonar, forklarte Ingvild Kjerkol til NRK måndag morgon.

Kjerkol sa at det i ein sånn kultur kviler på leiarar og maktpersonar som går på byen og nachspiel med AUF-arar etter møtet, eit veldig stort ansvar.

– Dei historiene som har komme fram no, viser at ein ikkje har aksla det ansvaret på ein god nok måte. Ein har hatt ei grenselaus åtferd der ein har følt seg krenkt og ikkje komfortabel. Sånn skal det ikkje vere i Arbeidarpartiet, sa ho.

Utfordrande

Fylkesleiaren sa at det som er utfordrande, er at kulturen er knytt til opplevingane til enkeltpersonar.

– Oppgjeret var knytt til reelle erfaringar. Sånn må eit opprør vere. Eg forstod veldig godt at dette skjedde.

Kjerkol gjorde det klart at leiarar i Arbeidarpartiet ikkje skal setje andre folk i ein vanskeleg situasjon der dei føler at dei på krysse sine eigne grenser.

– Det er ikkje sånn vi skal ha det i Ap at du må gå på byen og flørte og ha det gøy med den mektigaste personen i partiet for å komme deg fram. Og så er det enkeltopplevingar mellom to menneske, sa ho vidare.

– Ikkje veldig stor utfordring

Kjerkol vil byggje ein kultur der partimedlemmene føler seg trygge, og der dei som har ansvar og posisjonar, oppfører seg ordentleg.

– Og vi må ikkje framstille det som ei veldig stor utfordring. For det er ikkje vanskeleg å oppføre seg OK. Dei aller fleste gjer det, sa fylkeslagsleiaren.

Etter eit høgdramatisk landsmøte i Trøndelag Arbeiderparti laurdag, vart Kjerkol, som er frå Stjørdal i Nord-Trøndelag, valt med 156 mot 75 stemmer mot den innstilte kandidaten Marit Bjerkås.

Ho går til posisjonen som fylkesleiar etter å ha hatt verv i Nord-Trøndelag Ap fram til 2017.

– Eg har hatt kvinnelege rollemodellar og følt meg trygg. Eg veit korleis ein god partikultur er. Vi vart slått saman i 2017. No skal vi byggje eit nytt lag. Det skal vere ein openheitskultur om korleis vi gjer avgjerdene, der det er lov til å vere usamd, sa fylkesleiar Ingvild Kjerkol.

