Kommunar får tvangsisolere koronasmitta

Godkjenninga gjeld fram til nyttår og omfattar rundt 280 mellombelse isolat, skriv Bergens Tidende.

Ein gjennomgang avisa har gjort av alle søknader og godkjenningar, viser at alt frå ordinære sjukeheimar, til hytter, hotell og nedlagde sjukeheimar er godkjende.

Hytter

Voss herad har fått godkjent ein nedlagd sjukeheim, Horten kommune har fått godkjent ei avsidesliggjande hytte og Færder kommune har fått godkjent to hytter på Tjøme.

Fleire kommunar har fått godkjent etablering av isolatavdelingar på nedlagde bu- og servicesenter og sjukeheimar, og i Vadsø er det godkjent ei feltsjukestove på Vadsø fjordhotell.

Forbundsleiar Jens Petter Gitlesen i Norsk forbund for utviklingshemma reagerer kraftig.

– Alle moglegheiter skal vere prøvd, før ein nyttar tvang. Det viktige er at problem blir førebygde. Då må direktoratet sikre at dette ikkje blir ein enkel utveg, altså eit alternativ til førebygging. I desse sakene startar jo prosessen med at ein legg til rette for tvang, seier han.

Bekymra

Helsedirektoratet understrekar at godkjenninga ikkje i seg sjølv gir grunnlag for gjennomføring av tvang. Det må på vanleg måte fattast vedtak av kommunelege og smittevernnemnd i kvart enkelt tilfelle ved behov for isolering med tvang.

Likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm har reagert, ikkje minst fordi Helsedirektoratet godkjende bruk av hytter. I ein e-post til avisa skriv ombodet mellom anna at ho er «bekymra for om det er behov for å godkjenne hytter for tvangsisolering av denne gruppa».

